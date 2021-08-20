Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yer fıstığı (İç)
|Kg
|5,94
|18,00
|Yer fıstığı (Kabuklu-seçilmiş)
|Kg
|7,00
|17,50
|Ayçiçeği
|Kg
|4,85
|4,95
|Mısır
|Kg
|2,28
|2,32
|Buğday
|Kg
|2,45
|2,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa
Haber Yorumları
500