Osmaniye Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,94 liradan satıldı.
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Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,94
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,00
|10,00
|İç yer fıstığı
|Kg
|18,00
|19,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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