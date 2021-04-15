Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,94 liradan satıldı.

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Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
MısırKg 1,76 1,94
Kabuklu yer fıstığı Kg 10,00 10,00
İç yer fıstığıKg 18,00 19,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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