Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:38
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,78 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
SütKg 2,50 2,50
MısırKg 1,76 1,78
Kabuklu yer fıstığı Kg 8,50 12,00
İç yer fıstığıKg 14,00 21,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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