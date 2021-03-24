Osmaniye Ticaret Borsası
24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:38
Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,78 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Süt
|Kg
|2,50
|2,50
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,78
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|8,50
|12,00
|İç yer fıstığı
|Kg
|14,00
|21,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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