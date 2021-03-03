Osmaniye Ticaret Borsası
03.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:12
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,00
|21,00
|Mısır
|Kg
|1,57
|1,79
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,17
|4,17
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,08
|2,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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