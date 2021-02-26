Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

26.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:34
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 10,25 24,00
MısırKg 1,55 1,55
ArpaKg 1,77 1,77
Buğday (ekmeklik) Kg 2,00 2,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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