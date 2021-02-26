Osmaniye Ticaret Borsası
26.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:34
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|10,25
|24,00
|Mısır
|Kg
|1,55
|1,55
|Arpa
|Kg
|1,77
|1,77
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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