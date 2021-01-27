Osmaniye Ticaret Borsası
27.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:26
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|15,65
|16,00
|Mısır
|Kg
|1,80
|1,85
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,20
|4,20
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,05
|2,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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