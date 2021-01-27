Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

27.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:26
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 15,65 16,00
MısırKg 1,80 1,85
Soya fasulyesiKg 4,20 4,20
Buğday (ekmeklik) Kg 2,05 2,05

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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