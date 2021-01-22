Osmaniye Ticaret Borsası
22.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:20
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 19 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|15,00
|19,00
|Mısır
|Kg
|1,40
|1,40
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,70
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,40
|2,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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