Osmaniye Ticaret Borsası
08.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:58
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|12,75
|23,00
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,40
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,80
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,40
|2,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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