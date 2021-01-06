Osmaniye Ticaret Borsası
06.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:04
Osmaniye Ticaret Borsasında salamura zeytinin kilogramı en yüksek 9,70 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında salamura zeytinin kilogramı en yüksek 9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|18,00
|18,00
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,45
|Zeytin (salamura)
|Kg
|9,50
|9,70
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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