Osmaniye Ticaret Borsası
25.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:50
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|12,50
|21,00
|Mısır
|Kg
|1,73
|1,73
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|11,50
|11,50
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,98
|2,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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