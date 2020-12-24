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Osmaniye Ticaret Borsası

24.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:23
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 7,50 20,00
MısırKg 1,85 1,85
Kabuklu yer fıstığıKg 9,50 11,00
Buğday (ekmeklik) Kg 1,85 2,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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