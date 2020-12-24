Osmaniye Ticaret Borsası
24.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:23
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|7,50
|20,00
|Mısır
|Kg
|1,85
|1,85
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|9,50
|11,00
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,85
|2,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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