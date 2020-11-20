Osmaniye Ticaret Borsası
20.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:55
Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,99
|2,05
|Mısır
|Kg
|1,80
|1,80
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,45
|4,45
|Zeytin (Salamura)
|Kg
|5,10
|5,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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