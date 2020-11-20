Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

20.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:55
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,99 2,05
MısırKg 1,80 1,80
Soya fasulyesi Kg 4,45 4,45
Zeytin (Salamura) Kg 5,10 5,95

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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