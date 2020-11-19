Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

19.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:00
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Cinsi

Miktar

En Düşük (TL)

En Yüksek (TL)

İç yer fıstığı

Kg

15,50

 18,50

Kabuklu yer fıstığı

Kg

 9,00

 9,00

Ekmeklik Buğday

Kg

 1,70

 1,70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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