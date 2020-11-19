Osmaniye Ticaret Borsası
19.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:00
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün Cinsi
|Miktar
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|15,50
|18,50
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|9,00
|9,00
|Ekmeklik Buğday
|Kg
|1,70
|1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman
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