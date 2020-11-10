Osmaniye Ticaret Borsası
10.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:30
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,60
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,77
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,20
|4,20
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,00
|16,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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