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Osmaniye Ticaret Borsası

10.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:30
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,60 1,70
MısırKg 1,30 1,77
Soya fasulyesi Kg 4,20 4,20
İç yer fıstığı Kg 13,0016,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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