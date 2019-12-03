: Osmaniye tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar

03.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:47

Tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadılar

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelli bireylerle basketbol maçı yaptı.

Osmaniye Engelliler Platformu tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir okulda, etkinlik düzenlendi. Program öncesinde, engelli derneklerinin temsilcileri öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Daha sonra ise okulun spor salonunda tekerlekli sandalye basketbol maçı gerçekleştirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturup, engelliler ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı çok sayıda öğrenci de takip etti. Maç sonrası, engelli sporculara günün anısına çiçek ve hediye paketi takdim edildi.

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, Bir hafta sürecek programımızda okulları hedef aldık. Eğitim yuvalarında öğrencilerimizle bir araya gelerek birebir bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız öğrencilerimiz engellileri biraz daha iyi anlayabilsinler. Bir tekerlekli sandalyede spor yapmanın zorluğu noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz de bu programdan faydalanmış oldular diye konuştu.

Kaynak: DHA

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