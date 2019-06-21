OSMANİYE Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı

Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde esnaflık yapan Suriyeliler, saka kuşunun bulundurulması, avlanması ve yakalanmasının yasak olduğu konusunda uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve büyük tepkilere neden olması üzerine çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü, görüntülerle ilgili inceleme başlatırken, özellikle Suriyeli ailelerin ilgi gösterip beslediği kuşlarla ilgili uyarı çalışması yaptı. Ekipler, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi karşısında esnaflık yapan Suriyelilerin işyerlerine giderek, ötücü bir kuş türü olan saka kuşlarının kafeslerde beslenmesinin yasak olduğu, koruma altına alınan yaban hayvanları arasında yer aldığı ve besleyen kişiler hakkında yüklü miktarlarda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca sahipleri belirlenemeyen 9 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere el konuldu.

Kaynak: DHA