OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
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OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de yolcu minibüsünün sokak köpeğine çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de yolcu minibüsünün sokak köpeğine çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kimliği belirlenen sürücü H.G.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bin 33 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı'nda, bir minibüsün köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. KGYS görüntülerini inceleyen ekipler minibüs sürücüsünün H.G. olduğunu belirledi. H.G.'ye bin 33 lira para cezası kesildi. Yaralı köpek ise tedavi altına alındı.

OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
OSMANİYE SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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