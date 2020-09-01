OSMANİYE Sokak kedisine diş tedavisi
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OSMANİYE Sokak kedisine diş tedavisi

Sokak kedisine diş tedavisiOSMANİYE'de hayvanseverler, iki öğrenci tarafından bakılan ancak yeme içmede zorlandığı görülen sokak kedisine diş tedavisi uygulanmasını sağladı.

01.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:28

Sokak kedisine diş tedavisi

OSMANİYE'de hayvanseverler, iki öğrenci tarafından bakılan ancak yeme içmede zorlandığı görülen sokak kedisine diş tedavisi uygulanmasını sağladı. Yaklaşık 30 dakika süren operasyon ile çürük dişlerden biri çekilen diğerine ise tedavi uygulanan kedinin, kısa süre sonra rahatlıkla yeme içmeye başladığı gözlendi.

Kent merkezinde sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisi Yaren Çobaner (22) ve Nazlı Sertkaya (23), 3 yıldır besledikleri, 'Dudiş' adını verdikleri sokak kedisinin son aylarda agresifleştiğini ve mama yerken zorlandığını fark etti. Dudiş'i bir veteriner hekime muayene ettiren gençler, kedinin ağız ve diş sağlığının bozulduğunu öğrendi. Maddi durumları yeterli olmadığı için kediyi tedavi ettiremeyen gençler, sokak hayvanlarının tedavisine yardımcı olduğunu öğrendikleri Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştı.

OPERASYON YARIM SAAT SÜRDÜ

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kedinin dişlerinde çürükler olduğunu, diş etlerinde ise apselerin meydana geldiğini tespit etti. Operasyona alınan kedinin 30 dakikalık çalışma sonucu bir dişi çekildi ve çürük olan dişleri tedavi edildi. Tedavisinin evde devam ettirilmesi gereken kedi, Yaren Çobaner'e teslim edildi. Öğrenci oldukları için Dudiş'i özel veteriner kliniğinde tedavi ettiremediklerini ancak HAYTAP'ın kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Çobaner, "İnşallah Dudiş daha iyi olacak. HAYTAP'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise kediye gerekli müdahalenin yapıldığını ve bundan sonra daha iyi bir yaşam süreceğini söyledi.

OSMANİYE Sokak kedisine diş tedavisi

Kaynak: DHA

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