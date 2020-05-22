OSMANİYE Sıcaktan bunalan serçe, çiçek sulama bidonu ile serinletildi Sıcaktan bunalan serçe, çiçek sulama bidonu ile serinletildiOSMANİYE'de, güneşin kavurucu sıcağından kaçarak bir ağacın dalına konan serçe kuşu, çiçek sulama bidonu ile su dökülerek serinletildi.

Sıcaktan bunalan serçe, çiçek sulama bidonu ile serinletildi

OSMANİYE'de, güneşin kavurucu sıcağından kaçarak bir ağacın dalına konan serçe kuşu, çiçek sulama bidonu ile su dökülerek serinletildi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Esenevler Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzeri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi karşısında ki fidan satış merkezi bahçesine konan bir serçe, ağaç dalları arasında güneşten korunmaya çalıştı. Kuşun sıcaktan yorgun ve bitkin olduğunu fark eden işletme sahibi ise çiçek sulama bidonu ile kuşun üzerine soğuk su dökerek serinletti. Kuş ise uzun süre kaçmayarak üzerine dökülen su ile duş almanın keyfini çıkarttığı gözlendi. Sosyal medyana yayınlanan ve büyük takdir toplayan görüntülerin altına, bir çok canlının sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlandığı bu nedenle herkesin ev ve işyerinin önüne bu canlar için bir kap su koymaları istendi.

Kaynak: DHA