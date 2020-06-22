Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı
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Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı

Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Osmaniye, şehidini sonsuzluğa uğurladı
22.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:55

Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan 22 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak için Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba İsmail Köse, anne Fatma Köse ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

Şehit Köse, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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