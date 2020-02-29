Osmaniye şehidi Batuhan Tank, toprağa verildi

29.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:57

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank için, 1977 yılında ilçede bombalı saldırıda şehit olan gece bekçisi dedesinin isminin verildiği Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Yaşar Tank Camii'nde tören düzenledi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın cenazesi, Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek, burada son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA