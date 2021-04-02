Osmaniye, Rize, Sakarya hangi risk grubunda rengi ne? Osmaniye, Rize, Sakarya hafta sonu yasak var mı, yasak saat kaçla kaç arasında yasak var?

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının renk ve risk gruplarına göre yapılmasının ardından vatandaşlar kendi illerinde yasağı olup olmadığını, ilinin renk ve risk grubunu araştırdı. Peki, Osmaniye, Rize, Sakarya hafta sonu yasak var mı? Osmaniye, Rize, Sakarya hangi risk grubunda rengi ne?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlar sokağa çıkma yasağı uygulamasının kapsamı belirtilmişti. Vatandaşlar konunun detaylarını araştırırken kendi illerinde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak etti. Peki, Osmaniye, Rize, Sakarya hafta sonu yasak var mı, yasak saat kaçla kaç arasında yasak var? Osmaniye, Rize, Sakarya, hangi risk grubunda rengi ne?

OSMANİYE, RİZE, SAKARYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Çok yüksek riskli kırmızı renk kodlu olan Osmaniye, Rize, Sakarya illerinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içi olduğu gibi:

Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasında olacak ve cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar günü boyunca uygulandıktan sonra pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

OSMANİYE, RİZE, SAKARYA HANGİ RİSK GRUBUNDA, RENGİ NE?

Çok yüksek riskli illerde yani kırmızı renk kodlu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günü boyunca sürüp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

* Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

* Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

* Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

* Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?

* Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

* Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

* Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.