OSMANİYE POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI

07.08.2019 15:16

OSMANİYE'de polis, kurban pazar yerindeki besici ve vatandaşları, sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, bayram öncesinde, Fakıuşağı Mahallesi Dereobası köyü yolu üzerinde kurulan kurban satış pazarında bilgilendirme çalışması yapıldı.

'155'İ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

Özellikle, sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler, kötü niyetli kişilerin özellikle yoğun ve kalabalık ortamları seçtiklerini belirterek, mağduriyetlerin yaşanmaması için çaba gösterdiklerini ifade ettiler. Hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili besicilere pratik bilgiler veren görevliler, Ücretinizi almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın ve satış yaptığınız kişilerin isimlerini ve numaralarını kaydedin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda yada kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155'i arayarak polise bildirin. Ekiplerimiz sizlerin güvenliği için sürekli devriye halindeler ve sizler de şüpheli durumlarda bizleri aramaktan çekinmeyin. diye uyardılar.

SAHTE PARAYA DİKKAT!

Ayrıca, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerilerden bahseden TDP polisleri, alınan banknotlarının üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, holografik şerit, renk değiştiren şerit, emniyet şeridi ve ışığa tutulduğunda her iki tarafında görülebilen filigranın olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.Görevliler, kurban satıcılarını ve kurban alan vatandaşları sahteciliğe karşı uyararak, dağıtılan bilgilendirici broşürleri okumalarını istediler.

Kaynak: DHA