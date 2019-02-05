Osmaniye Polis, Servis Şoförlerini ve Öğrencileri Uyarıldı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplumlum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araç şoförleri ve öğrencileri uyması ve bilmesi gereken kurallar hakkında broşür dağıtarak uyardı. Cebelibereket İlkokulu ve Şehit Ali Alkan Ortaokulu önünde çalışma yapan ekipler ilk olarak servis şoförlerine 'Okul taşıtlarında aranan şartlar', 'Servis şoförü ve rehber personel ile ilgili bilinmesi gerekenler', 'Öğrencilerin uyması gereken kurallar' ve 'Velilerin Bilmesi Gerekenler' konularının ayrıntılı olarak anlatıldığı broşürlerden dağıttı. Ders bitimi sonrasında eve dönmek için servis araçlarına binen öğrenciler ise yine uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildiler. Öğrencilere okul taşıtı beklerken aracın duracağı yerden en az 5 adım ve yayalara tahsis edilmiş alanlarda beklemelerini isteyen Toplum Destekli Polisler, ayrıca araca binmek için koşmamalarını ve araç tam olarak durmadan araca binmeye çalışmalarını ve emniyet kemerlerinin mutlaka takılı olmasını istediler. Çocuklar için temel güvenlik kuralları başlıklı broşürlerden de dağıtan ekipler, Acil durumlarda şoförün yada hostesin talimatlarına mutlaka uyun. Araç durmuş olsa bile izin almadan inmeyiniz. Araçtan inerken çantanız yada elbisenizin aracın kapısına sıkışmadığından emin olunuz. Araçta eşyanızı unutsanız dahi asla tekrar binmeye çalışmayınız, araç hareket edebilir ve tehlikeli durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aracın çok yakınından karşıya geçmeye çalışmayınız diye uyarılarını yinelediler. Broşürlü ve sözlü uyarı çalışmalarının ilerleyen günlerde, il genelindeki tüm okul önlerinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA