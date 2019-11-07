Osmaniye okullarda ilk yardım eğitimi

07.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:31

Okullarda ilk yardım eğitimi

Osmaniye Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Başkanı Paramedik İlyas Yıldır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, 'İlk Yardım Bilinçlendirme Programı' kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

ATT-DER Osmaniye Şube Başkanı İlyas Yıldır, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muhtarlar Derneği ile işbirliği yaparak, halkın genelini ilk yardım konusunda bilinçlendirmek için bir adım başlattıklarını söyledi. Osmaniye kent merkezi ve ilçelerdeki lise 2'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilere, temel yaşam desteği, tıkanıklıklarda ilk yardım ve yaralanmalarda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimler sonunda öğrenciler, maket insan üzerinde kalp masajı yapıp, tıkanıklıklarda ilk yardımı uygulamalı bir şekilde yaparak öğrendi.

Kaynak: DHA