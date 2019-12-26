Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Haberler » Güncel » Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

26.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:53
Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Osmaniye'nin ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.

Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler