Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
26.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:53
Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.
Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA