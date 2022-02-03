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Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Kaya - Güncel
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Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyorOSMANİYE Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Zorkun Yaylası'nda ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

OSMANİYE Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Zorkun Yaylası'nda ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Çukurova'da yer alan Osmaniye'de son yılların en şiddetli kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdüren Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası'nda bir yandan yol açma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Bir yandan 2 metre karla mücadele eden ekipler, bir yandan da sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmaniye, Çukurova, kar, Güncel, Haber

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