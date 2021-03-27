Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde yer alan yayla yollarında kar yağışı trafiğin aksamasına yol açtı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde yer alan yayla yollarında kar yağışı trafiğin aksamasına yol açtı.

Merkeze bağlı Zorkun, Cebel ve Olukbaşı yaylalarında sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kış lastiği olmayan bazı araçlar yolda kalırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yaylalara çıkan yollar ile yaylalardaki cadde ve sokakların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner