Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Osmaniye'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Osmaniye'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Osmaniye'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Osmaniye'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Osmaniye'nin en meşhur yemekleri, Osmaniye'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Osmaniye'nin neyi meşhurdur, Osmaniye'nin nesi meşhur? Osmaniye'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

OSMANİYE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Osmaniye ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bayram Kömbesi

Etli Kömbe

Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı

Bazlama

Lahana Sarması

Teleme

Zorkun Tava

Elmalı Tatlı

Sarı Burma Tatlı

Tavuk Doldurma

Sıkma

İçli Köfte

Mahluta Çorbası

Yaprak Sarması

Tirşik

Bici Bici

Asıda Tatlısı

Söğürme

Yoğurtlu Kömbe

İncir Tatlısı

Etli Kömbe

Dolma

Osmaniye Simidi

Karakuş Tatlısı

Kaburga Dolması

Çakıldaklı Çorba

Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı

Osmaniye Fıstıklı Burma Tatlısı

Yüksük Çorbası

Kabak Çiçeği Dolması

Kadayıf Tatlısı

Bal Kabağı Tatlısı

Maluta

Tutmaç

Halka Tatlı

Toğga

Süllüm

Çakıldaklı Çorba

Ispanak Kavurma

El Turşusu

Yağlı Ballı

Karakuş Tatlısı

Kete

Pirpirim Çorbası

Dövmeli Yoğurtlu Çorba

Tarhana Çorbası

Pirpirim Cacığı

Ekşili Kömeç

Bayram Kömbesi

Yoğurt Tatlısı

Bazlama

Lahana Sarması

Yoğurtlu Kömbe

Osmaniye'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.