Osmaniye'nin neyi meşhur? Osmaniye'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Osmaniye'nin nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Osmaniye'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Osmaniye'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Osmaniye'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Osmaniye'nin en meşhur yemekleri, Osmaniye'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Osmaniye'nin neyi meşhurdur, Osmaniye'nin nesi meşhur? Osmaniye'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?
OSMANİYE'NİN NEYİ MEŞHUR?
Osmaniye ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Bayram Kömbesi
- Etli Kömbe
- Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı
- Bazlama
- Lahana Sarması
- Teleme
- Zorkun Tava
- Elmalı Tatlı
- Sarı Burma Tatlı
- Tavuk Doldurma
- Sıkma
- İçli Köfte
- Mahluta Çorbası
- Yaprak Sarması
- Tirşik
- Bici Bici
- Asıda Tatlısı
- Söğürme
- Yoğurtlu Kömbe
- İncir Tatlısı
- Etli Kömbe
- Dolma
- Osmaniye Simidi
- Karakuş Tatlısı
- Kaburga Dolması
- Çakıldaklı Çorba
- Osmaniye Fıstıklı İrmik Tatlısı
- Osmaniye Fıstıklı Burma Tatlısı
- Yüksük Çorbası
- Kabak Çiçeği Dolması
- Kadayıf Tatlısı
- Bal Kabağı Tatlısı
- Maluta
- Tutmaç
- Halka Tatlı
- Toğga
- Süllüm
- Çakıldaklı Çorba
- Ispanak Kavurma
- El Turşusu
- Yağlı Ballı
- Karakuş Tatlısı
- Kete
- Pirpirim Çorbası
- Dövmeli Yoğurtlu Çorba
- Tarhana Çorbası
- Pirpirim Cacığı
- Ekşili Kömeç
- Bayram Kömbesi
- Yoğurt Tatlısı
- Bazlama
- Lahana Sarması
- Yoğurtlu Kömbe
Osmaniye'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.