Osmaniye'nin Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 18 Arttı

Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış gösteren Mayıs ayı ihracatı, Osmaniye'de yüzde 18 artışla 16,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Osmaniye, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 96 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Osmaniye, 2018 yılının ilk beş aylık döneminde, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 37. sırada yer aldı. - OSMANİYE