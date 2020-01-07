07.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:42

Osmaniye'nin kurtuluşunun 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Program, Devlet Bahçeli Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Ömer Faruk Coşkun şeref defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, kurtuluş şehitliğinde Kurtuluş Savaşı şehitlerini andı. Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duaların ardından, kurtuluş savaşı şehitleri için Garnizon Komutanlığı'nca saygı atışı yapıldı. Ardından şehitlerinin kabrine karanfil bırakıldı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle Tosyalı Spor Salonunda devam etti. Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir, konuşmasında, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise Yiğit Osmaniyeliler diyerek başladığı konuşmasında, Bu mukaddes günde, bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkanını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yurt içinde, sınır boylarımızda, bayrağımız için, vatanımız için, birliğimiz için terör odaklarına karşı canıyla kanıyla mücadele eden güvenlik güçlerimizi, buradan, bu tarihi günde selamlıyorum. Rabbim yeni zaferler kazanmayı kahramanlarımıza nasip etsin. Allah'ım, şevk ve gücümüzü arttırsın, utandırmasın. Bizleri bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimize layık kılsın. Bize inananları bizden uzaklaştırmasın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak kurtuluş bayramımız kutlu olsun. İlelebet ve daima 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Güneysu İlkokulu öğrencilerinden oluşan ritim gurubu ve 7 Ocak İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi muhteşem birer gösteri sundular. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Okulu Öğrencisi Esmanur Bozkurt 'Rahime Hatun' adlı şiirini okudu.

JANDARMA MEHTERAN BİRLİĞİNDEN KONSER

Kutlamalar kapsamında Osmaniye'ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği muhteşem bir konser verdi. Bir birinden güzel eserler seslendiren mehteran birliği izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tüm katılımcıların coşkuyla izlediği mehteran yoğun alkış aldı. Konser sonunda mehteran üyelerini tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: DHA

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