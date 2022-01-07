Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı - Haberler
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Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi.

Kent protokolü ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki Mehmet Eminler Konağı'ndan, 2023 Açık Hava Müzesi'ne kadar yürüdü.

Burada, havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

Osmaniye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı fener alayıyla kutlandı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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