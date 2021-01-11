Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Arık'a dün uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat