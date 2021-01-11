Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı
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Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı

11.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:00
Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık Kovid-19'a yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Arık'a dün uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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