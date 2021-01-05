Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

05.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:45
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında 7 Ocak 1922'nin bağımsızlık destanının yazıldığı tarih olduğunu belirtti.

Mesajında Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 99. kurtuluş yılını kutladığımız bu kadim toprağın evlatlarının bağımsızlıkları için verdikleri mücadele, tarihin onur sayfalarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizin her yönden işgale uğradığı, acı ve zulüm dolu o yıllarda, yiğit Osmaniye halkının düzenli bir askeri kuvvet olmaksızın işgale karşı gösterdiği direnç, cesaret ve fedakarlık, kurtuluş mücadelesinin sonunda kendisine özgürlük ve bağımsızlık olarak geri dönmüştür. Şehitlerimizin kanlarıyla rengini bulan ay yıldızlı bayrağımız, vatanımızın en güzel köşelerinden biri olan Osmaniye'mizde gurur ve onurla dalgalanmaktadır. Şükürler olsun ki, ezanlarımız beş vakit camilerimizde okunmaya devam etmektedir. Bugün çeşitli bahanelerle ülkemizi hedef alan veya hedef almaya çalışan emperyalist güçler, dünkü yenilgilerini asla unutmadılar. Biz de ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletimizin aynı ruhla, tek bir yumruk olarak cevap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi asla olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Enis Arıkan Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:47:19. #1.14#
title