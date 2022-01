Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı

OSMANİYE (Bültenler) - Vali Yılmaz mesajında; "Amanos Dağları'nın eteklerinde, Ceyhan nehrinin suyuyla beslenen tarlaların yeşil örtüsü olan fıstık üretimiyle tarıma can veren, toprağından bereket fışkıran, nice yiğitler yetiştiren, turpun anavatanı, fıstığın başkenti, güzel ve kadim şehir Osmaniye'nin Kurtuluş'unun 100. yılını kutluyorum. Bu zafer; bir an olsun arkasına bakıp geri adım atmayan, şehadete ereceğini bile bile iman dolu göğsüyle cennete yürüyen yüz binlerin zaferidir. Yiğit Osmaniye'nin evlatlarının 7 Ocak Kurtuluş Bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarına ve hayatları pahasına vatana can suyu veren aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. " Dedi.

BAŞKAN KADİR KARA, 'İLELEBET VE DAİMA 'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'

Törenlerde konuşma yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yiğit Osmaniyeliler, güzel şehrimiz Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde bizlere bu mukaddes bayrağın altında bağımsız bir şekilde yaşama imkânını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cebeli Bereket sancağı, Türk kurtuluş savaşının güney cephesinde büyük kahramanlıkların yaşandığı aziz topraklardır.Ecdadımızın bu topraklarda verdiği vatan mücadelesi, Osmaniye ile birlikte Kahramanmaraş ve Gaziantep'in de kurtuluşuna vesile olan büyük bir destandır. Büyük lider, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bu şehrin evlatları bayrağı ve ezanı namus bilmiş, toprağımızı çiğnetmemiş, ezanımızı susturmamıştır. 7 Ocak bir olmaktır, birlik olmaktadır, bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız. Yerel yönetimlerin şehirlerin tarih ve kültür değerlerine sahip çıkma görevleri de vardır. Biz Osmaniye'ye, Osmaniye'nin değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Osmaniye'nin tarihine ışık tutan kültür eserleri hazırladık. Kurtuluş savaşımızın kadın kahramanı, kayalı köyümüzden Rahime Hatun'un adını taşıyan anıt ve parkımız, Kent müzesinde sergilenen " Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan panaromik diorama ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtından sonra, gelecek nesillere bu toprakların nasıl vatan yapıldığını anlatan, Türkiye'de başka bir örneği olmayan belediye binamızın karşısında yer alan 2023 Açık Hava Müzesi'ni bugün itibarı ile hizmete açıyoruz.Yiğit Osmaniyeliler: Cumhur İttifakına ruh veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve milliyetçi hareket partisi lideri, genel başkanımız, hemşerimiz Devlet Bahçeli beyefendi'nin birlikteliği sayesinde şehrimizi cazibe merkezi haline getirecek hizmet ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanmak istenen tüm oyunlar, Cenab-ı Allah'ın takdiri, milletimizin feraseti, sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, hemşehrimiz sayesinde bozulmaktadır. Çareleri özümüzde aramak yerine,dışarılarda arayanların maskeleri bir bir düşmektedir. Allah'ım, şevk ve gücümüzü arttırsın, utandırmasın. Bizleri bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimize layık kılsın. Bize inananları bizden uzaklaştırmasın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. İlelebet ve daima 'Ne MutluTürk'üm Diyene'. "ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Kuvayı Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Hasan Özdemir, kentin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.

Konuşmaların ardından 7 Ocak İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi muhteşem birer gösteri sundular.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl kutlamaları kapsamında Osmaniye'ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği muhteşem bir konser verdi. Bir birinden güzel eserler seslendiren mehteran birliği izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Tüm katılımcıların coşkuyla izlediği mehteran birliği tüm katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Devlet Bahçeli Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kurtuluş şehitliğinde düzenlenen törenle Kurtuluş Savaşı şehitlerini andı. Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan duaların ardından, kurtuluş savaşı şehitleri için Garnizon Komutanlığı'nca saygı atışı yapıldı. Protokol üyeleri kurtuluş şehitlerinin kabrine karanfil bırakarak dualar okudu.

7 Ocak kurtuluş bayramı resmi kutlama törenlerine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye 25-26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Selamettin Beşbaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernekleri Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet