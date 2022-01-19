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Osmaniye'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Osmaniye'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin genelinde, Düziçi ilçesinde ise taşımalı eğitime 20 Ocak günü ara verildiğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasında öğrencilere, verilen arayı kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulundu.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Hasanbeyli, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Haber

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