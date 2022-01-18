Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler
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Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Belediye ve Karayollarına bağlı ekipler, ana arterlerin kar nedeniyle trafiğe kapanmaması için çalışma başlatırken, kış lastiği ve zincir kullanmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli'de ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 19 Ocak Çarşamba ara verildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Hasanbeyli, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Haber

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