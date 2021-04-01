Osmaniye Müftüsü Tahiroğlu için veda programı düzenlendi
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Osmaniye Müftüsü Tahiroğlu için veda programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Müftüsü Tahiroğlu için veda programı düzenlendi

Bolu İl Müftülüğüne atanan Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu için müftülük çalışanlarınca veda programı düzenlendi.

Bolu İl Müftülüğüne atanan Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu için müftülük çalışanlarınca veda programı düzenlendi.

Zafer Camisinde, düzenlenen programda konuşan Tahiroğlu, kentte 4 yıldır görev yaptığını belirtti.

Osmaniye'de görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tahiroğlu, mesai arkadaşlarından ve vatandaşlardan helallik istedi.

Program sonunda, İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci tarafından Tahiroğlu'na tablo hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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