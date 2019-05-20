Osmaniye Milli Mücadelenin 100'ncü Yılında, Zirve Tırmanışı

Milli mücadelenin 100'ncü yılında, zirve tırmanışı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK ) tarafından, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü anısına, zirve tırmanışı gerçekleştirdiler. Katılımcı 19 doğasever, Çukurova'nın en yüksek zirvelerinden 2 bin 265 metre rakımlı Düldül Dağı'na tırmanıp, Türk bayrağı açarak, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup, istiklal marşı okudular.

Milli mücadelenin 100. Yılı anısına gerçekleştirilen Düldül Dağı Atatürk'ü Anma Zirve Tırmanışı öncesinde sahur yapan katılımcılar, saat 2.30'da başladıkları tırmanışı, 05'04'de tamamladılar. Güneşin doğuşuyla birlikte, Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve ardından dualar okundu. Osmaniye UMKE, Gaziantep ve Adana'dan da doğaseverlerin katıldığı etkinlik, sabah saat 07'00'da Başkonuş Kamp alanına dönülmesi ile sona erdi.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, Zirve tırmanışı öncesinde 1800 metrede 5-6 derecedeki hava sıcaklığında kamp yaptık. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100'üncü yılı anısına bu faaliyeti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. dedi.

Etkinlik sonrasında doğaseverler, Düldül'ün zirvesinde görülen eşsiz manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Kaynak: DHA