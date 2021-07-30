Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı
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Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de iki ayrı bölgede çıkan yangın yerlerini ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de iki ayrı bölgede çıkan yangın yerlerini ziyaret etti. Durmuşoğlu yangın bölgelerini ziyareti esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Osmaniye'de iki ayrı çıkan yangın bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmek üzere bölgeye gitti. Durmuşoğlu, bölge halkı ile sohbet etti. Yangını söndürme çalışmalarını takip eden Durmuşoğlu'na, bölgede bulunan bir vatandaş, "Yangın arkamızdaki binalara kadar indi. Ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Durmuşoğlu, "içimiz yanıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye ili Kazmaca köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara; 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edildi.

Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Kazmaca köyünde yangına müdahale çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA

Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu yangın bölgesinde gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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