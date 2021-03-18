Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
18.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:38
Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi.
Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan