Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi'nde motosikletli bir kişinin silahlı kişilerce darbedilip otomobile zorla bindirildiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgularında, uyuşturucu şebekesine üye olduklarını itiraf etmelerinin ardından diğer zanlıların yakalanması için Osmaniye ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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