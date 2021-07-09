Osmaniye merkezli terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 Suriye uyruklu tutuklandı.

Osmaniye merkezli 3 ilde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 Suriye uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen YPG/PKK zanlılarına yönelik kent merkezi ile Şanlıurfa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu şüpheliler S.R, S.N. ve M.R. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman