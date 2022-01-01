Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/ Ypg üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri ve eylem hazırlığında olabilecekleri bilgisine ulaştığı PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri