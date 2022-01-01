Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/ Ypg üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri ve eylem hazırlığında olabilecekleri bilgisine ulaştığı PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title