Osmaniye merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama - Haberler
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Osmaniye merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Osmaniye merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama

OSMANİYE merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 27 Kasım günü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa ve Batman'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu H.B., M.H.F., I.M., M.A., İ.M. ve B.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A., İ.M. ve B.S. tutuklandı, H.B., M.H.F ve I.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Osmaniye merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama

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