Osmaniye merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Osmaniye, Şanlıurfa ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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