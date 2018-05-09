Osmaniye Merkezli Kaçakçılık Operasyonu: 12 Gözaltı

Osmaniye merkezli Gaziantep ve Şırnak'ta 15 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara temin ve aracılık edip, yasa dışı yollarla piyasaya sürmek isteyen şahıslara yönelik yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında bu sabah operasyon gerçekleştirildi.

Osmaniye merkez 10, Bahçe ilçesinde 2, Gaziantep'in İslahiye ve Şehitkamil ilçeleri ile Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 adet kesici alet ile piyasa değeri yaklaşık 375 bin lira olan 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 13 araca ise el konuldu. - OSMANİYE