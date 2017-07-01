Osmaniye Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Osmaniye merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, Osmaniye merkezli Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor.