Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu - Haberler
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Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye'nin Düziçi ilçesi merkezli Muğla ve Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik polis helikopteri ve özel harekat destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen 19 ayrı adrese 150 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan baskında 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Firar olan 3 şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3.22 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 47 adet sentetik ecza hapı, 2.17 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika: Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

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