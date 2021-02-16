Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

16.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:22
Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Osmaniye, Sakarya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin, 12 adrese özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 28 gram eroin, 102 uyuşturucu hap, 1,67 gram metamfetamin, 6,66 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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